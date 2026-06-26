Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Ammeloe, Hauptstraße;

Unfallzeit: 25.06.2026, 20.45 Uhr;

Schwere Verletzungen zog sich eine 48-jährige Vredenerin am Donnerstagabend bei einem Alleinunfall zu. Die Frau befuhr mit ihrem Auto die Hauptstraße in Vreden-Ammeloe in Richtung B 70. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in eine Spezialklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (sb)

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