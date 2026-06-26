Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Senior geschlagen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein 80-Jähriger war gestern gegen 13.30 Uhr fußläufig in der Straße 'Am Schleierborn' unterwegs als er mit einem unbekannten Radfahrer in Konflikt geriet. Der Unbekannte soll dem Senior in sein Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Fall kam und seine Hörgeräte verlor. Er 80-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25 Jahre - Dreitagebart - Fahrrad

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0158851/2026 aufgenommen. (ah)

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