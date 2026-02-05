LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Gotha (ots) - Gestern Abend wählte ein 42-jähriger Mann den Notruf und gab vor, Schmerzen zu haben und Hilfe zu benötigen. Mit Eintreffen des Rettungswagens gab der Mann an, dass kein solcher Notfall vorliegt und er lediglich nachhause gefahren werden wollte. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Notrufmissbrauch wurde eingeleitet. Der Missbrauch von Notrufen blockiert Hilfe für echte Notfälle und kann im Ernstfall Leben gefährden. Daher sollte der Notruf nur ...

