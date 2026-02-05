LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger
Sülzenbrücken (Ilm-Kreis) (ots)
Seit gestern gilt die 15-jährige Johanna Große als vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 06.30 Uhr in der Straße Zum Herrentor (Sülzenbrücken). Wer hat die Vermisste seit gestern gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0030741/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (ak)
