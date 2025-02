LPI-GTH: Brandfall

Gotha (ots) - Einen Schaden von rund 12.000 Euro verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gestern, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr an einem Parteibüro in der Lucas-Cranach-Straße. Der oder die Unbekannten zerkratzten die Fensterscheiben des Büros. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0045244/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

