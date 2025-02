Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots)

Einen Schaden von rund 12.000 Euro verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gestern, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr an einem Parteibüro in der Lucas-Cranach-Straße. Der oder die Unbekannten zerkratzten die Fensterscheiben des Büros. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0045244/2025) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell