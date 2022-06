LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen- Jeder Achte innerorts zu schnell

Eisenach/Stockhausen (ots) - Gestern, gegen 19.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L2113/B84. Ein 84-jähriger Fahrer eines Audi fuhr von Richtung Autobahnabfahrt Eisenach Ost in Richtung B84. An der Einmündung wollte der Mann nach rechts abbiegen um nach Eisenach weiterzufahren. In diesem Moment fuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Dacia auf der B84 von Behringen in Richtung Eisenach. Dabei ...

