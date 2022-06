LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Thörey/Molsdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern, gegen 12.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K20 im Bereich des Abzweiges Molsdorf. Ein 76-jähriger Fahrer eines Honda befuhr die K20 und hielt verkehrsbedingt an. Aus ungeklärter Ursache fuhr in diesem Moment ein 80-jähriger Fahrer eines Mazda auf den Honda auf. Dabei entstand Sachschaden von ungefähr 4.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

