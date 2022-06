Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Gestern, gegen 18.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ichtershäuser Straße/Arnstädter Straße. Ein 31-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr die Straße "Am Lützer Feld" aus Richtung Thöreyer Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Rudislebener Allee einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines VW samt Anhänger auf der Arnstädter Straße in Richtung "Lützer Feld". Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, sodass der 44-Jährige mit seinem Fahrzeuggespann ins Schleudern geriet und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 11.000 Euro. (jd)

