Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Eisenach/Stockhausen (ots)

Gestern, gegen 19.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L2113/B84. Ein 84-jähriger Fahrer eines Audi fuhr von Richtung Autobahnabfahrt Eisenach Ost in Richtung B84. An der Einmündung wollte der Mann nach rechts abbiegen um nach Eisenach weiterzufahren. In diesem Moment fuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Dacia auf der B84 von Behringen in Richtung Eisenach. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge waren beide PKWs nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Fahrzeugführer verletzten sich schwer, der 36 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

