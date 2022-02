Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung in Gartenanlage- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an zwei Gartenlauben sowie einem Gewächshaus einer Gartenanlage in der Straße "Am Michelsbach" bekannt. Unbekannte Täter gelangten auf das Grundstück und zerstörten sämtliche Glasscheiben der beiden Lauben und des Gewächshauses. Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0038151/2022) entgegen. (jd)

