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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand einer Gartenlaube - Die Polizei bittet um Mithilfe (0122494/2026)

Gera (ots)

Gera. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zu einer Brandstiftung in einer Gartenanlage im Bereich Am Ferberturm und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am 18.05.2026, gegen 16:15 Uhr, geriet eine Gartenlaube in Brand. Bereits zuvor war der Rettungsleitstelle eine schwarze Rauchsäule aus diesem Bereich gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Laube durch einen bislang unbekannten Täter auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Das betroffene Gartengrundstück war augenscheinlich verlassen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Landespolizeiinspektion Gera hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die am Montagnachmittag (18.05.2026) im Bereich der Gartenanlage beziehungsweise in der Straße Am Ferberturm verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 unter Angabe des Aktenzeichens bei der Landespolizeiinspektion Gera zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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