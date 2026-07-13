Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrt nicht bezahlt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen (10.07.2026) seine Taxifahrt in der Weimarstraße nicht bezahlt und den 51 Jahre alten Taxifahrer geschubst. Der Unbekannte stieg in der Züttlinger Straße mit einer unbekannten Frau in das Taxi. Die Frau verließ das Taxi am Hauptbahnhof in Stuttgart, während der Täter sich bis in die Weimarstraße fahren ließ. Als er dort gegen 06.00 Uhr die Fahrtschulden von über einhundert Euro nicht begleichen konnte, wollte der 51-Jährige die Polizei hinzuziehen. Daraufhin schubste der Täter den Taxifahrer weg und flüchtete über die Breitscheidstraße in Richtung Berliner Platz. Der Täter hatte eine dunkle Hautfarbe, war 190 bis 200 Zentimeter groß und schlank. Er trug einen grauen Hut, ein Langarmshirt sowie eine hellblaue Jeans. Seine Begleiterin hatte kurze, blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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