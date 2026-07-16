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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs (0178059/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag (16.07.2026) gegen 00:15 Uhr einen 38-jährigen Radfahrer in der Goetheallee. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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