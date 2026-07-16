Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in leerstehendes Gebäude scheitert (0177897/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter verschafften sich im Laufe des Mittwochs (15.07.2026) gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Straße Sorge. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie eine Hintertür auf und gelangten so in das Objekt.

Im Gebäude wurden Kupferrohre und verschiedene Kabel zum Abtransport bereitgelegt. Offenbar wurden die Täter jedoch bei der Tatausführung gestört und verließen das Gebäude fluchtartig, ohne Diebesgut mitzunehmen. Am Tatort fanden und sicherten Polizeibeamte zurückgelassene Tatwerkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.(KB)

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