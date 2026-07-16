Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Körperverletzung und Sachbeschädigung nach Streit (0177926/2026)

Gera (ots)

Gera. Zu einem Streit zwischen mehreren Personen kam es am Mittwochabend (15.07.2026) gegen 20:00 Uhr in der Schleizer Straße. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll ein 45-jähriger Mann eine 19-jährige Frau geschubst und gewürgt haben, wodurch diese Schmerzen erlitt. Die Frau entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens.

Zeitgleich beschädigte ein 32-jähriger Beteiligter einen Stromverteilerkasten, indem er diesen aus seiner Verankerung riss. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag Euro geschätzt. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei sprach zudem Platzverweise aus. (KB)

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