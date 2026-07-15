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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Fleischerei (0176120/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 13.07.2026, 18:00 Uhr, bis zum 14.07.2026, 06:15 Uhr, in eine Fleischerei am Kornmarkt ein. Nachdem sie die Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend brachen die Täter einen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen.

Darüber hinaus wurden Kühlräume geöffnet, wodurch gelagerte Waren verdarben. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminaltechnik sicherte am Tatort Spuren. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben, sich zu melden. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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