Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Tatverdächtiger begeht mehrere Ladendiebstähle und leistet Widerstand (0174921/(2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 54-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, am Montagmorgen (13.07.2026) innerhalb kurzer Zeit mehrere Ladendiebstähle in Gera begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann in einem Einkaufsmarkt in der Zeulsdorfer Straße alkoholische Getränke und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Anschließend soll er in einem weiteren Markt ebenfalls versucht haben, Wodka zu entwenden. Dort wurde er von Mitarbeitern gestellt, woraufhin er die Ware zurückließ.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der Tatverdächtige Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Er konnte unter Kontrolle gebracht werden. Zudem bestand gegen ihn für einen weiteren Einkaufsmarkt in der Otto-Rothe-Straße bereits ein Hausverbot.

Gegen den 54-Jährigen wurden Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (KB)

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