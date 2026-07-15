Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Jugendliche nach Auseinandersetzung leicht verletzt (0177008/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am späten Dienstagabend (14.07.2026) kam es im Bereich der Thümmelstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einer Frau, die sich an einem Fenster eines Wohnhauses befand. Im weiteren Verlauf trafen die Jugendlichen im Bereich eines Imbisses auf zwei bislang unbekannte Personen. Dort entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren leicht verletzt wurden. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in Richtung eines angrenzenden Wohnkomplexes.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden. (KB)

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