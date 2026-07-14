Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schwelbrand in Waldstück - Polizei sucht Zeugen (0175234/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Montagvormittag (13.07.2026) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 09:30 Uhr zu einem Brand in ein Waldstück zwischen den Ortslagen Leitlitz und Langenwolschendorf in Zeulenroda-Triebes gerufen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Schwelbrand auf einer Fläche von etwa 5 mal 8 Metern fest. Durch das Feuer wurden der Waldboden sowie fünf Bäume beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich des Waldstücks verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Greiz zu melden. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell