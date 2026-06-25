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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mülltonnen in Brand gesetzt (0158128/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter setzten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (25.06.2026) im Leonhard-Frank-Weg drei Mülltonnen in Brand.

Gegen 01:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über das Feuer informiert. Durch die Flammen wurden drei Großraummüllbehälter vollständig beschädigt. Zudem entstand Schaden an zwei angrenzenden Büschen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 900 Euro.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Leonhard-Frank-Weges beobachtet haben, sich über die Telefonnummer 0365 829-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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