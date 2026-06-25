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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Onlinebetrug - Senior verliert mehrere tausend Euro (0157611/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Ein 87-jähriger Mann wurde Opfer eines Onlinebetruges und verlor dabei mehrere tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen investierte der Geschädigte im März 2026 zunächst 246 Euro aufgrund einer im Internet veröffentlichten Werbeanzeige. In der Folge kontaktierte ihn ein angeblicher Finanzberater über einen Nachrichtendienst und überzeugte ihn zu weiteren Überweisungen auf verschiedene Bankkonten, da seine Investition ihm schon mehrer tausend Euro Gewinn eingebracht hätten.

Über mehrere Monate hinweg überwies der Mann weitere Geldbeträge, sodass ein Gesamtschaden von über 7.000 Euro entstand. Die Auszahlung der versprochenen Gewinne blieb aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen und warnt davor, Geldanlagen über unbekannte Internetplattformen oder auf Empfehlung unbekannter Kontaktpersonen in Messenger-Apps vorzunehmen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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