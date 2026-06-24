Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Vorfahrt missachtet - eine Verletzte und hoher Sachschaden (0156726/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. An der Kreuzung der L 1361 zwischen Heyersdorf und Brandrübel ereignete sich am Dienstagnachmittag (23.06.2026) ein Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin missachtete beim Überqueren der Kreuzung die Vorfahrt eines auf der Landesstraße fahrenden Volkswagen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei Altenburger Land im Rahmen der Unfallaufnahme auf insgesamt rund 20.000 Euro. (DL)

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