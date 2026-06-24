Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schwerer Verkehrsunfall in Münchenbernsdorf (0156782/2026)

Greiz (ots)

Münchenbernsdorf. Bei einem Verkehrsunfall in der Jenaer Straße wurden am Dienstagmittag (23.06.2026) zwei Personen verletzt. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin wollte mit ihrem Pkw nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und musste hierfür anhalten. Eine nachfolgende 18-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug.

Die 53-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 18-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Zur medizinischen Versorgung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Jenaer Straße musste durch die Polizei Gera für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen. (DL)

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