Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt (0156020/2026)

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Ein 70-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagmorgen (23.06.2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann befuhr den Butterberg in Richtung Anger. In einer Kurve verlor er die Kontrolle und stürzte vor einem entgegenkommenden Pkw. Zu einer Kollision mit dem Fahrzeug kam es nicht. Der Radfahrer erlitt Kopf- und Armverletzungen, die im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Einen Fahrradhelm trug der 70-Jährige nicht. (DL)

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