Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisster Junge wohlbehalten aufgefunden

Gera (ots)

Gera. Die Meldung über einen vermissten achtjährigen Jungen sorgte am Dienstagnachmittag (23.06.2026) für einen größeren Polizeieinsatz. Nachdem das Kind nach Schulschluss nicht nach Hause zurückgekehrt war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 17:10 Uhr konnten die Einsatzkräfte schließlich Entwarnung geben. Der Junge hatte sich bei einem Freund aufgehalten und beim Spielkonsole zocken die Zeit vergessen. (DL)

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