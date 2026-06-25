Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen (0158059/2026)

Gera (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr kam es im Bereich der Talstraße / Enzianstraße zu einem Verkehrsunfall, bei der zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen fuhren zwei 21-jährige Männer mit einem Quad die Talstraße aus Richtung Heinrichstraße entlang und wollten nach links in die Enzianstraße abbiegen. Hierbei verloren die Beiden aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierten in der Folge mit einer Hauswand. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in das SRH Klinikum verbracht. Neben den Beamten der Geraer Polizei war auch ein Gutachter zur Unfallaufnahme vor Ort. Die Straße war für ca. 3 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell