Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Zeugen nach Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der A31 gesucht

Twist (ots)

Am Samstagmorgen, 20. Juni 2026, kam es gegen 08:00 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein silberner Renault Clio bei Kilometer 134, kurz vor der Anschlussstelle Meppen-Nord, mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin entfernte sich im weiteren Verlauf unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet nun sowohl vorbeifahrende Zeugen als auch die Ersthelfer, die nach dem Unfall angehalten und Hilfe geleistet haben, sich bei der Autobahnpolizei Lingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05908/9348115 entgegengenommen.

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