Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Betrug durch Schockanruf - Seniorin übergibt hohe Bargeldsumme (0157866/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Eine 79-jährige Frau aus Greiz wurde am Mittwochnachmittag Opfer der Betrugsmasche "Schockanruf". Ein bislang unbekannter Mann kontaktierte die Seniorin telefonisch und gab vor, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer angeblichen Inhaftierung sei die Zahlung einer hohen Kaution erforderlich.

Unter dem Eindruck der geschilderten Situation übergab die Frau gegen 16:15 Uhr an ihrer Wohnanschrift Bargeld in Höhe von 100.000 Euro sowie etwa 20 Goldmünzen an einen unbekannten Abholer. Erst später wurde der Betrug erkannt und die Polizei informiert.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor sogenannten Schockanrufen. Angehörige von Polizei, Gerichten oder Staatsanwaltschaften fordern niemals die Übergabe von Bargeld oder Wertsachen zur Zahlung von Kautionen. (DL)

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