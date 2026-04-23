POL-PB: Einbruch in Unternehmen - Polizei sucht Zeugen
Paderborn-Sennelager (ots)
(mh) Unbekannte sind zwischen Mittwochabend, 22. April, 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 23. April, 05.15 Uhr, in ein Unternehmen an der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Einbrecher beschädigten eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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