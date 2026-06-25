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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Glasscheibe an Schwimmhalle beschädigt (0158118/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte ein 38-jähriger Mann in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag an der Schwimmhalle in der Werdauer Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Mann die Glasscheibe einer Nebeneingangstür, indem er mit dem Kopf gegen diese schlug. Im Anschluss meldete er sich selbst beim örtlichen Wachschutz und räumte seine Tat ein. Als Motiv gab er Beziehungsfrust an.

Die Polizei nahm die Anzeige auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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