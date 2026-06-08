Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Betrunkener Radfahrer bei Sturz verletzt ((0140773/2026)

Altenburg (ots)

Altenburger Land. Ein 41-jähriger Radfahrer verletzte sich am Sonntagnachmittag (07.06.2026) bei einem Sturz in der Ortslage Rödigen. Der Mann befuhr gegen 16:00 Uhr die Straße "An der Klinge", als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Radfahrer einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille fest. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen an Schulter und Knie und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (KB)

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