Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Lederhose (0125753/2026)

Greiz (ots)

Lederhose. Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L1078 zur B175 wurden am Donnerstagnachmittag (21.05.2026) insgesamt fünf Personen verletzt. Ein 19-jähriger VW-Fahrer wollte von Münchenbernsdorf kommend auf die B175 auffahren und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw Scania. Sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch drei Mitfahrer im VW wurden verletzt, darunter ein 19-Jähriger schwer. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (DL)

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