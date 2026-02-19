LPI-G: (G) E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel (0042389/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Am Mittwoch (18.02.2026) gegen 09:14 Uhr kam es im Bereich einer Tankstelle in der Zeulenrodaer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 49 und 22 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit, in deren Verlauf es zu wechselseitigen Provokationen kam. In der weiteren Folge ...

mehr