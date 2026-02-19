LPI-G: (G) E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel (0042389/2026)
Gera (ots)
Gera. Am Mittwoch (18.02.2026) gegen 10:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Zeitzer Straße. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (SR)
