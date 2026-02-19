PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) E-Scooter-Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel (0042389/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Mittwoch (18.02.2026) gegen 10:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Zeitzer Straße. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

