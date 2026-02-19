LPI-G: (ABG) Verkehrskontrolle führt zu Drogenvortest (0042930/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am Mittwochabend (18.02.2026) gegen 21:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 18-jährigen Pkw-Fahrer in der Münsaer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell