Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Gera (ots)

Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gera stellten im Rahmen von Verkehrskontrollen am Wochenende insgesamt vier berauschte Fahrzeugführer fest.

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr wurde ein 23-Jähriger mit einem E-Roller in der Schülerstraße kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Ein weiterer E-Roller-Fahrer im Alter von 38 Jahren, welcher zwei Stunden später in Wiesestraße kontrolliert wurde, stand laut dem Ergebnis des durchgeführten Drogentests unter dem Einfluss von Meth-/Amphetaminen und dem Wirkstoff von Cannabisprodukten.

Am Samstag gegen 02.00 kontrollierten Polizeibeamte an einer Tankstelle in der Siemensstraße die 35-jährige Fahrerin eines Pkw VW. Diese hatte gerade alkoholische Getränke erworben und war im Begriff ihre Fahrt fortzusetzen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille.

Am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr fiel ein Radfahrer in der Wiesestraße durch unsichere Fahrweise auf. Beim 33-jährigen Fahrer ergab sich ein Atemalkoholwert von 1,63 Promille.

Gegen alle genannten Verkehrsteilnehmer wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

