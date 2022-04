Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge in Ronneburg beschädigt

Gera (ots)

Am Samstag (15.04.2022) Abend gegen 21.15 Uhr kamen Polizeibeamte nach Hinweisen aus der Bevölkerung in der Ronneburger Herrengasse zum Einsatz. Anlass waren mehrere augenscheinlich jugendliche Personen, welche zuvor geparkte Pkw beschädigt hatten. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge festgestellt, an denen jeweils die Außenspiegel Schaden genommen hatten. Zeugenhinweise zu möglichen Tatverdächtigen bzw. weiteren beschädigten Fahrzeugen werden unter Tel. 0365 829-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell