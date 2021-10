Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 36-Jähriger sorgt für 2-fachen Polizei

Gera (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann sorge am vergangenen Freitag (08.10.2021) gleich zwei Mal für einen Polizeieinsatz. Zunächst hielt er sich gegen 19:35 Uhr mit einem weiteren Begleiter in einem Schnellrestaurant in der Gaswerkstraße auf und belästigte andere Gäste. Als er und sein Begleiter des Hauses verwiesen wurden, begannen beide zu randalieren, so dass es letzten Endes zur Sachbeschädigung am Inventar bzw. einem auf dem Parkplatz befindlichen Fahrzeug kam. Gegen 21:25 Uhr rückten erneut Polizeibeamte wegen des 36-Jährigen aus. Dieses Mal in die Johannes-R.-Becher-Straße. Dort wurde der Herr von Zeugen beobachtet, wie er eine aufgestellte Papiertonne entzündete. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der beginnende Brand schnell gelöscht werden. Gegen den 36 Jahre alten Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

