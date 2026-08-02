Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Garageneinbruch
Sömmerda (ots)
Während der letzten Woche brachen Unbekannte in eine Garage in Buttstädt in der Friedhofstraße ein und entwendeten hier Werkzeug für etwa 1.000 EU. Der Sachschaden an der Tür beträgt 200 EU.(TG)
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