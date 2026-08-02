LPI-EF: Garageneinbruch

Erfurt (ots) - Im Erfurter Süden kam es erneut zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Der Vorfall reiht sich in mehrere gleichgelagerte Taten der vergangenen Wochen ein. Ein bislang unbekannter Täter schlug ein Fenster der Gartenhütte ein und gelangte so in das Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verbrachte er oder sie dort einige Zeit, übernachtete in der ...

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