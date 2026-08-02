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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garageneinbruch

Sömmerda (ots)

Während der letzten Woche brachen Unbekannte in eine Garage in Buttstädt in der Friedhofstraße ein und entwendeten hier Werkzeug für etwa 1.000 EU. Der Sachschaden an der Tür beträgt 200 EU.(TG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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