Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Serie von Gartenlaubeneinbrüchen setzt sich fort

Erfurt (ots)

Im Erfurter Süden kam es erneut zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Der Vorfall reiht sich in mehrere gleichgelagerte Taten der vergangenen Wochen ein.

Ein bislang unbekannter Täter schlug ein Fenster der Gartenhütte ein und gelangte so in das Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verbrachte er oder sie dort einige Zeit, übernachtete in der Laube und verzehrte aufgefundene Lebensmittel. Anschließend verließ man den Tatort.

Die Polizei bittet Gartenbesitzer insbesondere während längerer Abwesenheiten, ihre Lauben regelmäßig zu kontrollieren. Empfehlenswert ist hierfür eine gute Nachbarschaftshilfe: Wer sich gegenseitig beim Kontrollieren der Gärten unterstützt, kann verdächtige Veränderungen oder Personen häufig frühzeitig feststellen und so zur Aufklärung oder Verhinderung weiterer Straftaten beitragen.

Die Ermittlungen dauern an. Wer im Bereich der Kleingartenanlagen verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (AA)

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