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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei gestohlene Kleinkrafträder wieder aufgefunden

Erfurt (ots)

Im Zeitraum vom 28.07. bis zum 31.07.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter im Erfurter Stadtgebiet insgesamt drei Kleinkrafträder.

Die Freude über die Beute hielt jedoch nicht lange an. Im Verlauf des 31.07. sowie in den frühen Morgenstunden des 01.08. konnten Polizeibeamte zwei der entwendeten Roller während der Streifentätigkeit feststellen, als diese von den bislang unbekannten Tätern genutzt wurden. Den Fahrern gelang jeweils die Flucht, die Fahrzeuge blieben jedoch zurück.

Das dritte Kleinkraftrad wurde nach einem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers aufgefunden.

Alle drei Fahrzeuge konnten ihren rechtmäßigen Eigentümern wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen zu den Tätern und den besonders schweren Diebstählen dauern an. (AA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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