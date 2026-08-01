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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss festgestellt

Sömmerda (ots)

In der Frohndorfer Straße in Sömmerda kontrollierten Polizeibeamte am 31.07.2026 gegen 23:43 Uhr einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Jugendliche vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem 17-Jährigen untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch E-Scooter Kraftfahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsvorschriften sind. Wer unter dem Einfluss von Cannabis oder anderen berauschenden Mitteln fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Insbesondere junge Fahrerinnen und Fahrer werden eindringlich aufgefordert, auf berauschende Mittel vor der Teilnahme am Straßenverkehr zu verzichten. Bereits das Führen eines E-Scooters unter Drogeneinfluss kann empfindliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. (AW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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