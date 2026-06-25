Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendetektiv nach Diebstahl geschlagen und rassistisch beleidigt

Erfurt (ots)

Mittwochabend (24.06.2026) kam es in einem Sportgeschäft am Erfurter Anger zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 19:00 Uhr nahm ein 18-Jähriger eine kurze Hose im Wert von knapp 30 Euro aus einem Warenträger und versteckte sie unter seiner Kleidung. Als ihn ein 23-jähriger afghanischer Ladendetektiv darauf ansprach, schlug ihn der Dieb mehrfach mit der Faust und dem Ellenbogen ins Gesicht. Dabei wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Zudem beleidigte der 18-Jährige den Ladendetektiv rassistisch. Polizisten stellten den Tatverdächtigen wenig später in Tatortnähe fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell