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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendetektiv nach Diebstahl geschlagen und rassistisch beleidigt

Erfurt (ots)

Mittwochabend (24.06.2026) kam es in einem Sportgeschäft am Erfurter Anger zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 19:00 Uhr nahm ein 18-Jähriger eine kurze Hose im Wert von knapp 30 Euro aus einem Warenträger und versteckte sie unter seiner Kleidung. Als ihn ein 23-jähriger afghanischer Ladendetektiv darauf ansprach, schlug ihn der Dieb mehrfach mit der Faust und dem Ellenbogen ins Gesicht. Dabei wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Zudem beleidigte der 18-Jährige den Ladendetektiv rassistisch. Polizisten stellten den Tatverdächtigen wenig später in Tatortnähe fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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