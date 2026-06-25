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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresor bei Wohnungseinbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Mittwochvormittag (24.06.2026) kam es im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und rissen einen Tresor aus der Verankerung eines Wohnzimmerschranks. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. In dem Tresor befanden sich Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, Schließfachschlüssel und Reisepässe. Darüber hinaus entwendeten die Täter einen FireTV Stick und zwei Überwachungskameras. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und Sachbeschädigung auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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