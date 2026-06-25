Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in der Mainzer Straße

Erfurt (ots)

Mittwochabend (24.06.2026) kam es in der Mainzer Straße in Erfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 22:50 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache neun Männer mit drei Männern im Alter von 16 bis 25 Jahren in Streit. In der weiteren Folge schlugen und traten die Angreifer gemeinschaftlich auf die drei Männer ein und verletzten sie dabei leicht. Wenig später erschien ein weiterer 26-Jähriger am Tatort. Dieser schlug einem an der vorherigen Auseinandersetzung beteiligten 26-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf und trat ihn, als er auf dem Boden saß. Auch dieser Mann wurde leicht verletzt. Aufgrund mehrerer Notrufe und der zunächst unübersichtlichen Lage waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. Hinweise, wonach bei der Auseinandersetzung auch ein Messer eine Rolle gespielt haben soll, bestätigten sich vor Ort nicht. Drei Verletzte wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. (DS)

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