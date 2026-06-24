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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rettungssanitäter bei medizinischer Versorgung angegriffen

Erfurt (ots)

Ein medizinischer Einsatz ist Dienstagabend (23.06.2026) in Erfurt eskaliert. Gegen 19:00 Uhr traf eine Rettungswagenbesatzung im Bereich Zum Nordstrand/Innsbrucker Weg auf einen 25-jährigen Mann in hilfloser Lage und brachte ihn zur weiteren Versorgung in den Rettungswagen. Zu Beginn des Transports geriet der polizeibekannte Mann in Panik, löste seine Gurte und schlug um sich. Dabei stieß er einen Rettungssanitäter weg und versuchte anschließend, diesen zu schlagen. Der Sanitäter konnte dem Angriff ausweichen und blieb unverletzt. Anschließend setzte sich der 25-Jährige auf den Fahrersitz des Rettungswagens und betätigte bei laufendem Motor mehrere Knöpfe und Schalter. Beim Eintreffen der Polizei beruhigte sich der Mann. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Polizisten begleiteten den weiteren Transport in ein Krankenhaus und leiteten gegen den 25-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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