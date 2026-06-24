Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 10.000 Euro

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda ist ein 62-Jähriger Opfer eines Überweisungsbetrugs geworden. Bereits vorige Woche Freitag (19.06.2026) erhielt der Mann aus Kölleda einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgab. Unter dem Vorwand, eine dringende Aktualisierung und Verifizierung der Banking-App durchführen zu müssen, brachte der Betrüger den 62-Jährigen dazu, seinen Anweisungen am Telefon und per SMS zu folgen. Dabei veranlasste der Geschädigte eine Echtzeitüberweisung in Höhe von 10.000 Euro. Eine weitere Überweisung über 4.000 Euro konnte durch die Bank rückgängig gemacht werden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Betrugs auf und warnt davor, am Telefon persönliche Bankdaten, PIN, TAN oder Freigabecodes preiszugeben. Seriöse Bankmitarbeiter verlangen weder die Übermittlung solcher Daten noch die Veranlassung von Überweisungen am Telefon. Verdächtige Gespräche sollten sofort beendet und die Bank anschließend über eine bekannte oder selbst recherchierte Rufnummer kontaktiert werden. Wurden bereits Daten übermittelt oder Zahlungen veranlasst, sollten Betroffene unverzüglich ihre Bank informieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. (DS)

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