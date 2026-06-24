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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sekundenschlaf führt zu Unfall auf Bundesstraße 4

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Dienstagmorgen (23.06.2026) kam es auf der Bundesstraße 4 bei Elxleben zu einem Verkehrsunfall. Gegen 07:05 Uhr fuhr ein 36-jähriger Hyundai-Fahrer aus Richtung Andisleben in Richtung Kühnhausen. Auf Höhe der Anschlussstelle Elxleben fiel der Mann nach ersten Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er zunächst gegen einen Verkehrszeichenträger, fuhr anschließend etwa 200 Meter durch den Straßengraben und überrollte einen Leitpfosten. Schließlich kam der Hyundai im Straßengraben zum Stehen. Der 36-Jährige erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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