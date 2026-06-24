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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dashcam zeichnet mutmaßlichen Autoeinbrecher auf

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag hatte es ein 33-Jähriger in der Erfurter Brühlervorstadt auf einen VW Golf abgesehen. Der Mann betrat eine Tiefgarage durch ein defektes Zufahrtstor. Anschließend zerstörte er mit einem Nothammer die Beifahrerscheibe des Autos und entwendete aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack. Darin befanden sich u. a. eine Geldbörse, Bargeld und ein Laptop im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Dashcam eines weiteren Fahrzeugs zeichnete den Tatverdächtigen auf, als er mit einer Taschenlampe in mehrere geparkte Autos leuchtete. Im Zuge der weiteren Ermittlungen identifizierten Polizisten den bereits polizeibekannten 33-Jährigen. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten den mutmaßlich verwendeten Nothammer sowie Bekleidung sicher, die der Mann während der Tat getragen haben soll. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige entlassen. Gegen ihn wird wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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