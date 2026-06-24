Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Auseinandersetzung nach Würfen mit Bierflaschen
Landkreis Sömmerda (ots)
Dienstagabend (23.06.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In Straußfurt warf ein 20-Jähriger gegen 19:00 Uhr zwei Bierflaschen nach einem 33-jährigen Mann. Dieser konnte rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt. Anschließend brachte der 33-Jährige den 20-Jährigen zu Boden und schlug ihn. Dabei wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Die Polizei wurde durch die Rettungsleitstelle auf den Sachverhalt aufmerksam und nahm Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. (SO)
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