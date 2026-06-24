Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Knapp 40 Geschwindigkeitsverstöße vor Erfurter Schule

Erfurt (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Bereich einer Erfurter Schule stellten Polizisten Dienstagmorgen (23.06.2026) zahlreiche Verstöße fest. Zwischen 06:30 Uhr und 08:10 Uhr kontrollierten die Beamten im Plauener Weg, parallel zur Blumenstraße und Hannoverschen Straße, die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. In dem kontrollierten Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Insgesamt waren 39 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs gewesen. In 33 Fällen wurden Verwarngelder zwischen 30 und 50 Euro ausgesprochen. Sechs Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld von mehr als 50 Euro rechnen. Traurige Spitzenreiterin war eine 23-jährige BMW-Fahrerin. Sie wurde mit 57 km/h gemessen und war nach Abzug einer Toleranz 24 km/h zu schnell. Die Frau erwartet ein Bußgeld von 115 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister.

Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr zählt. Insbesondere im Bereich von Schulen sind besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten, da Kinder Geschwindigkeiten und Entfernungen häufig noch nicht zuverlässig einschätzen können und unvermittelt die Fahrbahn betreten. Halten Sie sich deshalb an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, fahren Sie vorausschauend und seien Sie jederzeit bremsbereit. (DS)

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